В МОН заявили, что ученики, которые были на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19, не обязаны проходить тест

Украинские школы проверят на соблюдение противоэпидемических мероприятий Фото из открытых источников

Лица, которые контактировали с больным COVID-19, должны лишь отбыть 14-дневную самоизоляцию

Ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья для продолжения обучения после самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Согласно постановлению правительства №641 и постановлением главного государственного санитарного врача №50, для лиц, которые имели контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случая СОVID–19 у одного из учеников, все остальные ученики соответствующего класса или группы признаются нуждающимися в самоизоляции", - пояснили в МОН.

В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению учреждений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учащимися, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности на СОVID-19, и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.

"После завершения срока самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательного проведения лабораторных тестирований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА)", - подчеркнули в МОН.

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