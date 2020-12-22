В МОН утвердили новый стандарт дошкольного воспитания
Обновленный стандарт базируется на уважении к личности ребенка, его потребностям и возможностям
Коллегия Министерства образования 21 декабря одобрила новую редакцию Базового компонента дошкольного образования, что должно продолжить реформу дошкольного образования и обеспечить преемственность между дошкольником и школой. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"После учета предложений можно четко сказать: новый Стандарт ориентирован на запрос украинского общества относительно качественного дошкольного образования. Цель обновления документа — не только приведение украинского дошкольника к международным стандартам качества, но и обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Обновленный стандарт дошкольного образования определяет требования к обязательным компетенциям и результатам образования ребенка дошкольного возраста (6-7 лет). Кроме этого, документ описывает условия, при которых они могут быть достигнуты в соответствии с международными стандартами качества образования.
Кроме этого, одобренный Стандарт базируется на уважении к личности ребенка, его потребностям и возможностям, индивидуальному опыту.
Базовый компонент дошкольного образования основан на компетентностном подходе к образованию. В то же время требования к обязательным результатам обучения и компетентностей дошкольников определены по семи образовательным направлениям:
- "Личность ребенка";
- "Ребенок в сенсорно-познавательном пространстве";
- "Ребенок в естественной окружающей среде";
- "Игра ребенка";
- "Ребенок в социуме";
- "Речь ребенка";
- "Ребенок в мире искусства".
Кроме этого, документ направлен на укрепление и сохранение физического и психического здоровья ребенка и его эмоциональное развитие, признание развивающего потенциала безопасной и инклюзивной образовательной среды и тому подобное.
По данным МОН, обновленный стандарт должен повысить доступность дошкольного образования в Украине и обеспечить равный доступ к нему всех детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
После доработки базовый компонент дошкольного образования будет утвержден приказом МОН и обнародован на сайте.
Напомним, недавно временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заговорил о введении в Украине обучения в школах с 5 лет и рассказал, каким видит образовательный процесс.