В МОН утвердили новый стандарт дошкольного воспитания

Минобразования обновило стандарт дошкольного воспитания Фото из открытых источников

Обновленный стандарт базируется на уважении к личности ребенка, его потребностям и возможностям

Коллегия Министерства образования 21 декабря одобрила новую редакцию Базового компонента дошкольного образования, что должно продолжить реформу дошкольного образования и обеспечить преемственность между дошкольником и школой. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"После учета предложений можно четко сказать: новый Стандарт ориентирован на запрос украинского общества относительно качественного дошкольного образования. Цель обновления документа — не только приведение украинского дошкольника к международным стандартам качества, но и обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Обновленный стандарт дошкольного образования определяет требования к обязательным компетенциям и результатам образования ребенка дошкольного возраста (6-7 лет). Кроме этого, документ описывает условия, при которых они могут быть достигнуты в соответствии с международными стандартами качества образования.

Кроме этого, одобренный Стандарт базируется на уважении к личности ребенка, его потребностям и возможностям, индивидуальному опыту.

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Базовый компонент дошкольного образования основан на компетентностном подходе к образованию. В то же время требования к обязательным результатам обучения и компетентностей дошкольников определены по семи образовательным направлениям:

"Личность ребенка"; "Ребенок в сенсорно-познавательном пространстве"; "Ребенок в естественной окружающей среде"; "Игра ребенка"; "Ребенок в социуме"; "Речь ребенка"; "Ребенок в мире искусства".

Кроме этого, документ направлен на укрепление и сохранение физического и психического здоровья ребенка и его эмоциональное развитие, признание развивающего потенциала безопасной и инклюзивной образовательной среды и тому подобное.

По данным МОН, обновленный стандарт должен повысить доступность дошкольного образования в Украине и обеспечить равный доступ к нему всех детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

После доработки базовый компонент дошкольного образования будет утвержден приказом МОН и обнародован на сайте.

Напомним, недавно временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заговорил о введении в Украине обучения в школах с 5 лет и рассказал, каким видит образовательный процесс.