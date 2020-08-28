В МОН рассказали, о чем будет первый урок этого учебного года

Во время урока учителя должны развенчать мифы относительно COVID-19

Нынешней темой первого урока в школах будет безопасное обучение во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в Facebook.

"Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время урока учителя должны:

объяснить учащимся новые правила поведения во время обучения в условиях карантина;

развенчать мифы относительно COVID-19;

ознакомить с правилами респираторной гигиены;

проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий.

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Напомним, Министерство здравоохранения рекомендует школам проводить занятия на свежем воздухе, если погода будет позволять.