В МОН рассказали детали поступления в учреждения профобразования в нынешнем году
МОН подготовило информацию в формате вопросы-ответы
Министерство образования и науки рассказало, как в 2020 году будет проходить поступление в учреждения профильного образования и разработало список ответов на наиболее распространенные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Несмотря на сложные условия, при которых в этом году будет проходить вступительная кампания в профтехи, наши заведения готовы к набору абитуриентов. Сейчас мы предоставляем разъяснения в формате вопросов-ответов о вступлении. Прежде всего эта информация будет полезной абитуриентам и их родителям", - сказал заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.
Как отмечается, поступающие в учреждения профобразования могут найти ответы на распространенные вопросы о вступлении на сайте МОН в разделе "Вступление 2020: Профобразование".
Среди вопросов, на которые пользователи получат ответа:
- какие документы нужно собрать для поступления в профтех;
- что будет написано в дипломе выпускника;
- сколько продлится обучение;
- размер стипендии;
- как происходит поступление абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Напомним, накануне стало известно, что Министерство образования и науки запустило сайт о ключевых изменениях в образовательной сфере в условиях карантина.