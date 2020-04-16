В МОН рассказали детали поступления в учреждения профобразования в нынешнем году

МОН подготовило информацию в формате вопросы-ответы

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Министерство образования и науки рассказало, как в 2020 году будет проходить поступление в учреждения профильного образования и разработало список ответов на наиболее распространенные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Несмотря на сложные условия, при которых в этом году будет проходить вступительная кампания в профтехи, наши заведения готовы к набору абитуриентов. Сейчас мы предоставляем разъяснения в формате вопросов-ответов о вступлении. Прежде всего эта информация будет полезной абитуриентам и их родителям", - сказал заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Как отмечается, поступающие в учреждения профобразования могут найти ответы на распространенные вопросы о вступлении на сайте МОН в разделе "Вступление 2020: Профобразование".

Среди вопросов, на которые пользователи получат ответа:

какие документы нужно собрать для поступления в профтех;

что будет написано в дипломе выпускника;

сколько продлится обучение;

размер стипендии;

как происходит поступление абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Напомним, накануне стало известно, что Министерство образования и науки запустило сайт о ключевых изменениях в образовательной сфере в условиях карантина.