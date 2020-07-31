В МОН объяснили, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками

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В школах ученикам нужно передвигаться в масках и пользоваться дезинфекторами для рук

В Украине школы смогут в некоторых регионах восстановить учебный процесс в обычном режиме, однако с соблюдением основных противоэпидемических правил. Кто должен обеспечить учебные заведения средствами защиты, "Новой украинской школе" сообщили в пресс-службе МОН.

Так, по данным министерства, обеспечить школы масками и антисептиками согласно рекомендациям главного санитарного врача должны основатели школ. Чаще всего ими выступают органы местного самоуправления.

В частности, для начала учебного года школы должны иметь такие средства защиты:

защитные маски;

антисептики для рук;

средства для дезинфекции поверхностей.

К слову, ранее главный санитарный врач издал противоэпидемические рекомендации по организации обучения в школах. В частности, в школьных помещениях нужно передвигаться в масках (на занятии их использовать необязательно), в заведениях должны быть антисептики, а поверхности подлежат регулярной дезинфекции.

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Напомним, с 1 сентября украинские школьники смогут пойти в школу, однако при одном условии: регион должен не принадлежать к "красной зоне" по новому постановлению об адаптивном карантине.