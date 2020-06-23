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В МОН объяснили, как устроить детей в школу

Любомира Мандзий Украинская правда

Комплексная оценка является основанием для зачисления детей в инклюзивные группы или в школу

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, что в Украине детей будут зачислять в инклюзивные группы дошкольных учреждений, или в школу после того как они пройдут комплексную оценку. Сейчас инклюзивные ресурсные центры в областях работают для того, чтобы все лица могли ее пройти. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, инклюзивные ресурсные центры в регионах, где есть смягчение карантина, работают для того, чтобы детей зачислили в учебные заведения.

Кроме того, она добавила, что для ребенка с инклюзивной группы будет составляться индивидуальная программа развития.

"Там ничего не изменилось, мы держим руку на пульсе", - отметила Мандзий.

Новости по теме: Кабмин до сих пор не решил, пойдут ли дети в школу 1 сентября, - Мандзий

Ранее сообщалось, что с 2020 года программа повышения квалификации учителей начальных классов будет содержать новый обязательный модуль – инклюзивное обучение. Он должен научить педагогов работать с детьми с особыми образовательными потребностями, а также помочь им в организации работы инклюзивного класса.

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