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В МОН объяснили, как абитуриентам получить отсрочку от призыва в 2020 году

Фото из открытых источников

Совместное решение было разработано Офисом президента, МОН и Генеральным штабом

Министерство образования и науки разъяснило, как нынешние абитуриенты и выпускники колледжей и университетов могут получить отсрочку от призыва. Об этом сообщает пресс-служба МОН

"В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесено на май-июль 2020 г. – распоряжение Правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020). Важно, что пунктом 5 этого документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - говорится в сообщении.

Относительно же выпускников колледжей и университетов, то они могут получить отсрочку от весеннего призыва, если изъявят желание продолжить обучение по следующей степеньи образования.

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Как отмечается, министерство предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Известно, что предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

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Напомним, в пятницу, 3 июля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об упрощении процедуры вступления в ЗВО для абитуриентов с неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

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