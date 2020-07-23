В МОН назвали сроки поступления в вузы и разъяснили правила

МОН разъяснило правила вступления в 2020 году Фото из открытых источников

Речь идет о поступлении на бакалавра или сквозного магистра

В Министерстве образования и науки сообщили о сроках вступления на бакалавриат, а также разъяснили правила подачи документов в вузы. Видео с разъяснениями обнародовали на страничке МОН в Facebook.

Так, для поступающих на бакалавра или сквозного магистра регистрация для сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов должна состояться не позднее 24 июля. Однако, такая регистрация не является фактом подачи документом в учреждения образования.

После чего, с 1 августа, начинается регистрация электронных кабинетов. Заметим, поступающие должны зарегистрировать свой кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua.

Также в этом году абитуриенты, пользующиеся льготами, могут подавать электронные заявления. Для этого им нужно иметь хотя бы один сертификат ВНО и обратиться в учреждение высшего образования для внесения их в так называемый "Реестр льготников".

Прием заявлений и документов на поступление начнется 13 августа и заканчивается в 18:00 22 августа. Однако, для тех, кто поступает по вступительным экзаменам и творческими конкурсами, прием заявлений документов завершается 16 августа (это касается абитуриентов, которые не сдавали экзамены с 1 до 12 августа).

Кроме того, сдача вступительных экзаменов для льготников, которые желают поступить на бюджет, состоится с 1 по 12 августа. Те, кто претендуют на контракт, смогут пройти экзамены и творческие конкурсы с 13 до 22 августа. Собеседования состоятся с 16 по 18 августа.

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Однако, рейтинговые списки обнародуют не позже 27 августа. Тогда как представление оригиналов документов в учреждения высшего образования должно состояться до 18 часов 31 августа.

Что для этого нужно:

привезти оригиналы документов в учреждение образования или отправить их средствами почтовой связи с обязательным описанием вложений;

направить сканированные копии документов на официальный электронный адрес УВО с обязательным наложением КЭП/ЭЦП на файлы;

в течение 10 рабочих дней от даты начала обучения поступающий должен привезти оригиналы документов, если отправлял сканированные копии по электронной почте.

После чего, 5 сентября, будет издан приказ о зачислении на бюджет. Перевод на вакантные места государственного заказа состоится не позднее 15 сентября.

Напомним, недавно экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальный (пороговый) балл для тестов ВНО по математике и физике.