В МОН назвали крайний срок, когда закончится учебный год для школьников
Школьники уйдут на каникулы позже, чем 1 июля
Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в условиях карантина учебный год в украинских школах завершится не позднее 1 июля. Об этом она сказала во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.
По словам Мандзий, 2019/2020 учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством.
"Учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - отметила она.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" для платформы "Дия. Цифровое образование".