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В МОН назвали крайний срок, когда закончится учебный год для школьников

Школьники уйдут на каникулы позже, чем 1 июля

В.и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в условиях карантина учебный год в украинских школах завершится не позднее 1 июля. Об этом она сказала во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK

По словам Мандзий,  2019/2020 учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством.

"Учебный год закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - отметила она.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта" для платформы "Дия. Цифровое образование".

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