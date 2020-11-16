В Молочном лимане в Запорожской области начала массово гибнуть рыба

Мертвая рыба в Молочном лимане Facebook-страница Госрыбагентства Украины

В ходе обследования водоема на одном квадратном метре зафиксировали от 300 до 500 мертвых рыбин

В Молочном Лимане, расположенном на юге Запорожской области, зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины.

Как отмечается, в понедельник, 16 ноября, во время рыбоохранного рейда сотрудники патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области, выявили факт массовой гибели рыбы.

В частности, в ходе обследования 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре зафиксировали от 300 до 500 экземпляров мертвой азовской хамсы.

"О факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета", - добавили в Госрыбагентстве Украины.

Напомним, ранее в Белозерском районе Херсонской области выявили факт гибели рыбы в акватории Днепровско-Бугского лимана. По предварительной информации, там погибло примерно 400 тысяч рыбин.