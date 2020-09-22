В миссии ООН не могут попасть в тюрьмы ОРДЛО: Требуют срочно предоставить доступ

В ООН опасаются, что в местах лишения свободы нарушены меры безопасности, в том числе по нераспространению коронавируса

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, которая не может попасть в тюрьмы на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса, призвала срочно предоставить такой доступ. Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга 22 сентября.

Так, глава миссии прокомментировала ситуацию по соблюдению мер безопасности в тюрьмах, как на подконтрольной правительству территории Украины, так и в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, которые незаконно контролируют представители самопровозглашенных республик.

По ее словам, от начала пандемии в украинских тюрьмах зафиксировано 120 подтвержденных случаев коронавирус, один человек умер. Однако, Богнер подчеркнула, что тестирование на COVID-19 в месте лишения свободы остается ограниченным, а потому таких случаев может быть больше.

"Мы призываем, чтобы были приняты меры, чтобы уменьшить тюремное население путем введения законопроекта с амнистией, и следует больше применять приговоры, которые не предусматривают заключения", - отметила глава миссии ООН.

В то же время она добавила, что ситуация в тюрьмах на неподконтрольном Донбассе пока неизвестна, ведь представители так называемых "Л/ДНР" не пускают представителей миссии в места лишения свободы.

"На территории самопровозглашенных республик мы видим, что нас не пускают в тюрьмы и места лишения свободы. Международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к таким местам, и это должно произойти как можно скорее", - подчеркнула Богнер.

Напомним, ранее в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний сообщали, что в украинских тюрьмах начало увеличиваться количество больных коронавирусом COVID-19. В частности, болезнь активнее начали диагностировать как в сотрудников, так и у заключенных.