В Минздраве заявили, что Украина не может пойти по пути европейских стран в вопросе возвращения жесткого карантина

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

По словам министра, локдаун вводится, чтобы разорвать цепь болезни

Сейчас Украина не может снова ввести жесткий карантин, как это делают в ряде европейских стран. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, локдаун вводится, чтобы разорвать цепь болезни.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, которым пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", - сказал Степанов.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что экономика Украины не выдержит повторного введения жесткого карантина. Он утверждает, что лучший сценарий – это адаптивный карантин, "когда мы локально закрываем, и разрываем локальные цепочки заболеваемости".

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может вернуться к более строгому карантину, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 будет ухудшаться.

Так, министр подчеркнул, что лучший способ остановить стремительное распространение болезни - введение жестких ограничений. Для примера он привел ситуацию в Тернополе, который недавно попал в красную зону карантина.