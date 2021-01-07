В Минздраве заверили, что вскоре Украина получит вакцину от COVAX

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Главный государственный санврач не отметил конкретные сроки

Международная организация COVAX заверила в официальном письме украинское правительство, что вскоре страна получит вакцину против COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Однако, главный государственный санврач не отметил конкретные сроки.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставки в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - написал Ляшко.

К слову, через COVAX Украина получит уже 16 млн доз вакцины против коронавирус, а не 8 млн, как ожидалось ранее.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первая партия китайской вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech поступит в Украину в феврале.

Позже Максим Степанов рассказал, что стоимость одной дозы вакцины против коронавируса составляет 504 гривны.