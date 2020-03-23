В Минздраве все случаи смерти от пневмонии за последнее время проверят на коронавирусную инфекцию

Виктор Ляшко из открытых источников

В Минздраве намерены отслеживать все случаи пневмонии

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что распорядился проверить все смертельные случаи от пневмонии за последнее время на наличие коронавиирусной инфекции. Об этом он сказал во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавируса, который транслировал телеканал ZIK.

"Лично мною дано задание подготовить сейчас приказ Минздрава для того, чтобы все случаи, которые есть сегодня или в предыдущий период, были умершие с диагнозом "пневмония", чтобы были отобраны образцы для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни.

Мы будем отслеживать все случаи пневмоний для того, чтобы не пропустить или иметь реальную картину нашей системы, как она обнаруживает случаи, как она лечит. И мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе и коронавирусной болезни для того, чтобы понимать, как система здравоохранения сработала в начале развития болезни, в том числе коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро, 23 марта, в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Три гражданина умерли, а первый больной выздоровел.

Кроме того, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.