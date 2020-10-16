В Минздраве утверждают, что украинская система здравоохранения выдержит 10 тыс. случаев COVID-19 в сутки

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

По словам санврача, Минздрав делает просчет по каждой области

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что отечественная система здравоохранения выдержит 10 тыс. случаев COVID-19 в сутки. Об этом пишет УНН.

"Сейчас, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться (с 10 тыс. новых случаев в сутки - ред.). Но 10 тысяч – это мы говорим про всю страну. Если эти 10 тысяч будут локализованы в Харькове, в Киеве, или в каком-то конкретном городе – будет достаточно сложно", - сказал Ляшко.

По словам санврача, Минздрав делает просчет по каждой области, учитывая их динамику и показатели распространения.

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Напомним, по состоянию на утро 16 октября в Украине лабораторно подтверждено 287 231 случай коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 5 992 случая заражения, 2 269 пациентов выздоровело, а 106 человек умерло.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 29 412 случаев, Харьковская область – 27 457 и Львовская область – 24 171.