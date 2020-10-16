В Минздраве утверждают, что украинская система здравоохранения выдержит 10 тыс. случаев COVID-19 в сутки
По словам санврача, Минздрав делает просчет по каждой области
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что отечественная система здравоохранения выдержит 10 тыс. случаев COVID-19 в сутки. Об этом пишет УНН.
"Сейчас, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться (с 10 тыс. новых случаев в сутки - ред.). Но 10 тысяч – это мы говорим про всю страну. Если эти 10 тысяч будут локализованы в Харькове, в Киеве, или в каком-то конкретном городе – будет достаточно сложно", - сказал Ляшко.
По словам санврача, Минздрав делает просчет по каждой области, учитывая их динамику и показатели распространения.
Напомним, по состоянию на утро 16 октября в Украине лабораторно подтверждено 287 231 случай коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 5 992 случая заражения, 2 269 пациентов выздоровело, а 106 человек умерло.
Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 29 412 случаев, Харьковская область – 27 457 и Львовская область – 24 171.