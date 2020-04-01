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В Минздраве установили спецтариф для медучреждений, которые лечат больных COVID-19

Приемное отделение больницы

 из открытых источников

Медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в коммунальных учреждениях здравоохранения предоставляется бесплатно

Министерство здравоохранения предусмотрело специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Минздрав Украины будет контролировать, чтобы пациенты с коронавирусной болезнью, которые попадают в больницу, имели полное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями для симптоматического лечения, а в случае необходимости специфического лечения – и соответствующее обеспечение", - рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве также подчеркнули, что медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в коммунальных заведениях охраны здоровья предоставляется бесплатно.

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Напомним, в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.

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