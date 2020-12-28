В Минздраве спрогнозировали, когда украинцы смогут вернуться к нормальному ритму жизни

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Также предупреждают об опасности смешанных инфекций

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что Украина начнет постепенно возвращаться к нормальному ритму жизни весной 2021 года. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021 года – ред.) потихоньку будем возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", – рассказал Ляшко.

Также он прокомментировал, насколько реально появление новых штаммов коронавируса COVID-19, и одновременно предупредил об опасности вспышки других инфекций.

"Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тысяч мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Самое большее, чтобы я хотел, – чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху – вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой", – пояснил Ляшко.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство не планирует отменять ли переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад.