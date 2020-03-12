В Минздраве сообщили о состоянии украинца, у которого обнаружили коронавирус

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Сейчас состояние мужчины из Черновицкой области стабильное

Сегодня стало известно о еще двух украинцах, у которых выявили положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-2019. В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии одного больного.

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал. Пока сама женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Кроме того, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что второй случай коронавируса был обнаружен у 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Напомним, ранее правительство ввело карантин на три недели в связи с распространением коронавируса в мире. Более подробно о том, какие ограничения коснутся украинских граждан, можно прочитать по ссылке.