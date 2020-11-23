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В Минздраве сделали важное уточнение относительно даты поставки вакцины против коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

Степанов отметил, что Украина ведет переговоры сразу с несколькими компаниями

Украина узнает дату поставки вакцины против коронавируса в рамках международной инициативы COVAX после 7 декабря. Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть глобальная инициатива COVAX, по которой мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас подписание технических документов до 7 декабря. После 7 декабря сможем сразу сказать, когда будут первые поставки вакцин", - сказал Степанов.

По его словам, "когда у нас появятся конкретные даты и конкретные объемы поставок от разных компаний, мы мгновенно всем сообщим". 

"Наша стратегия - максимально диверсифицировать. Должны вести переговоры со всеми компаниями, которые в состоянии будут поставить вакцины на территорию Украины", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина намерена закупить вакцину против COVID-19 для 20 млн населения.

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