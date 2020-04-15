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В Минздраве рассказали, возможна ли новая волна заражений коронавирусом осенью

Виктор Ляшко Новое время

По мнению главного санврача, сейчас неизвестно, как дальше поведет себя вирус

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что осенью возможна новая волна заражения коронавирусом. Об этом он сказал в интервью "НВ".

"Да, все возможно (новая волна, - ред.). Но нужно понять: этот вирус новый. Как он себя поведет? Вот прошлый SARS (что вызвал эпидемию атипичной пневмонии 2002−2003 гг.) полностью потерял свою иммуногенность и не пошел на страны Европы. MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2015г.) сильно не распространился, но отличался высокой летальностью", - рассказал главный санитарный врач.

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Виктор Ляшко добавил, что были надежды, что новый коронавирус не пойдет дальше Азии.

"Все надеялись, что COVID-19 перекрутиться в Азии, потеряет свою иммуногенность и его сил на больше не хватит. Но мы видим, что он сейчас творит в Европе", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровел. За сутки зафиксировано 392 новых случая

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