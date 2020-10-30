В Минздраве рассказали в результате чего в стране наблюдается рост больных COVID-19

Виктор Ляшко РБК-Украина

По словам главного санврача, остановить распространение можно, если украинцы будут соблюдать карантинные меры

Рост количества больных коронавирусом в Украине наблюдается вследствие сезонной эпидемии. Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Первое - есть сезонность. Сейчас мы зашли в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Коронавирус относится к этой группе инфекционных болезней, поэтому фиксируется сезонный рост, увеличение количества заболеваний", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, остановить распространение можно, если украинцы будут соблюдать карантинные меры.

"Для того, чтобы как можно дольше удерживать баланс между ограничительными противоэпидемическими мерами, которые позволяют работать экономике и сохранять работоспособность системы здравоохранения, когда приходит в больницы контролируемое количество больных, с которыми справляется система здравоохранения, - вот это зависит от всех нас", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксированы 8 312 новых случаев заражения, 3 394 пациента выздоровели, а 173 человека умерли.