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В Минздраве рассказали, в каких областях меньше всего мест для госпитализации больных СOVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

В четырех регионах и столице больницы загружены примерно на 50 процентов

В четырех областях Украины и в Киеве наблюдается повышенный уровень госпитализации, а загруженность коек там составляет примерно 50 процентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время пресс-брифинга 12 августа, который транслировал телеканал ZIK. 

Так, в целом в стране загруженность коек для пациентов с COVID-19 составляет 24 процента. Однако, в отдельных регионах ситуация отличается. 

В частности, по словам Степанова, больше всего больницы загружены во Львовской области. Там уровень загруженности кроватей составляет более 53 процентов от общего количества. Чуть меньше, 48 процентов - в Киеве. Такой же процент сейчас наблюдается в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Тогда как в Ровенской области показатель находится на уровне 46 процентов. 

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"Это те регионы, которые составляют около 50 процентов от всех заболевших, которых мы каждый день фиксируем", - подчеркнул Максим Степанов.

К слову, по состоянию на утро 12 августа в Украине 84 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 970 летальных, 45 686 пациентов выздоровели. За минувшие сутки зафиксировано 1 433 новых случая.

Напомним, недавно львовский эпидемиолог рассказала, что в области в течение последнего времени врачи выявляют случаи бессимптомной двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, а количество больных без признаков COVID-19 продолжает расти. 

 

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