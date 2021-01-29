В Минздраве рассказали, сколько украинцев получат вакцину на первом этапе

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По словам министра, вакцинироваться в Украине будут только безопасными вакцинами, которые прошли все стадии клинических испытаний

Вакцинацию против коронавируса на первом этапе получат 367 491 человек. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавірусної болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавірусної болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию - 367 491 человек. Это все люди у нас полностью верифицированы", - сказал Степанов.

Министр напомнил, что на первом этапе вакцину получат:

работники мобильных бригад по вакцинации;

медицинские работники, врачи, средний медперсонал, который работает в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь при COVID-19;

работники лабораторий, которые проводят исследования на выявление коронавирус;

работники экстренной медицинской помощи;

люди, которые находятся в специализированных заведениях, работники этих заведений;

военнослужащие.

По словам министра, вакцинироваться в Украине будут только безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в стране и которые прошли все стадии клинических испытаний.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вакцинация в стране начнется с февраля 2021 года после того, как в страну поступит первый миллион доз вакцины "от ведущей международной компании".