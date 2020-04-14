В Минздраве назвали условия выхода из карантина 24 апреля

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко из открытых источников

Главный санврач страны призвал граждан не нарушать карантин в течение религиозных праздников

Выход из карантина 24 апреля будет зависеть от динамики заболевания COVID-19. Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"У нас религиозные праздники длятся 2 недели. Если не будем придерживаться карантинных мероприятий, то сейчас еще инфицируются. Мало того, что у нас пик начнется 14-17, то у нас будет дополнительная встреча, дополнительный контакт, и это еще будет один инкубационный период и вместо того, чтобы 24 апреля выходить с карантина уже поэтапно, мы будем смотреть на динамику и жаловаться на правительство, которое нас неправильно загнало в карантин", - сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач отметил, что правительство делает все возможное, чтобы на 14-17 апреля Украина вошла с как можно меньшим количеством инфицированного населения.

"Придерживаемся этих мероприятий, и мы спокойно будем выходить с карантина. Мы понимаем, что не можем держать страну все время в карантине, поэтому делаем все возможное", - добавил Ляшко.

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Напомним, сейчас в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.