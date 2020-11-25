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В Минздраве рассказали об основной цели "карантина выходного дня"

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам министра, первые результаты можно будет увидеть через 2-3 недели

Основная цель "карантина выходного дня" - остановить "ураганные" темпы заболевания коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, первые результаты можно будет увидеть через 2-3 недели.

"Мы сразу говорили, что после введения всех карантинных ограничений по Украине - это, кроме "карантина выходного дня", ограничения, которые были на оранжевом уровне - через 2-3 недели после ограничений мы сможем увидеть эффект. Какой эффект мы рассчитывали и чего мы хотим добиться "карантином выходного дня"? Для нас очень важно было остановить ураганную динамику распространения болезни. Это было основной целью, когда мы росли каждую неделю почти на 20-30%. Основного эффекта мы хотим достичь именно такого - остановиться на определенных цифрах заболеваемости", - сказал Степанов.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям по усилению карантина, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники.

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