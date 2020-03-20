В Минздраве рассказали о требовании к частным лабораториям, которые будут тестировать на коронавирус

Виктор Ляшко Правительственный портал

Частные лаборатории обязаны отчитываться по установленной Минздравом форме

Частные лаборатории должны передавать первые 5 своих положительных и 10 отрицательных образцов в Национальную референс-лабораторию. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель министра здравоохранения’я Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Вчера Министерство здравоохранения направило еще раз дополнительный лист-объяснение о порядке проведения тестирования, проведение ПЦР-диагностики на коронавирусные болезни, где четко указано, как нужно действовать, в том числе частным лабораториям, предоставлять экстренное сообщение к заведениям общественного здоровья для того, чтобы вовремя провести эпидрасследование и чтобы не было нигде никакой задержки, чтобы эпидемиологи вовремя отработали контактных и предотвратили распространение коронавирусной болезни на территории нашей страны.

В частных лабораториях есть такая определенное требование: частные лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР должны первых 5 своих положительных и 10 отрицательных образцов передать в Национальную референс-лабораторию, которая подтвердит потом правильность проведения этих исследований и верифицирует все образцы", - рассказал Ляшко.

Заместитель министра добавил, что частные лаборатории обязаны отчитываться по установленной Минздравом форме для того, чтобы власть не пропускала любой случай коронавирусной болезни на территории Украины.

Ранее прокуратура города Киев открыла дело в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины и пациента, больного на коронавирус.