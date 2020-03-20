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В Минздраве рассказали о требовании к частным лабораториям, которые будут тестировать на коронавирус

Виктор Ляшко Правительственный портал

Частные лаборатории обязаны отчитываться по установленной Минздравом форме

Частные лаборатории должны передавать первые 5 своих положительных и 10 отрицательных образцов в Национальную референс-лабораторию. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель министра здравоохранения’я Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Вчера Министерство здравоохранения направило еще раз дополнительный лист-объяснение о порядке проведения тестирования, проведение ПЦР-диагностики на коронавирусные болезни, где четко указано, как нужно действовать, в том числе частным лабораториям, предоставлять экстренное сообщение к заведениям общественного здоровья для того, чтобы вовремя провести эпидрасследование и чтобы не было нигде никакой задержки, чтобы эпидемиологи вовремя отработали контактных и предотвратили распространение коронавирусной болезни на территории нашей страны.

В частных лабораториях есть такая определенное требование: частные лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР должны первых 5 своих положительных и 10 отрицательных образцов передать в Национальную референс-лабораторию, которая подтвердит потом правильность проведения этих исследований и верифицирует все образцы", - рассказал Ляшко.

Заместитель министра добавил, что частные лаборатории обязаны отчитываться по установленной Минздравом форме для того, чтобы власть не пропускала любой случай коронавирусной болезни на территории Украины.

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