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В Минздраве рассказали о цене закупленных вакцин против коронавируса

Максим Степанов Страна.ua

По словам министра, он не имеет права разглашать стоимость вакцин других производителей

Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech соглашение, согласно которому, стоимость одной дозы вакцины против коронавируса составляет 504 гривни. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

"Первый договор Украина подписала с компанией Синовак, которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 гривни. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании - для подавляющего большинства стран, и является приемлемой", - сказал Степанов.

По словам министра, он не имеет права разглашать стоимость вакцин других производителей "из-за жестких контрактных правил неразглашения информации", отметив, что они находятся примерно в одном ценовом диапазоне.

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Напомним, первая партия китайской вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech поступит в Украину в феврале. В первой партии ожидается получение 700 тысяч доз препарата.

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