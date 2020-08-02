В Минздраве рассказали, могут ли области не принимать условия карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Местные власти могут только усиливать карантин, если это необходимо

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, могут ли области не принимать правила карантина. В частности, речь идет о решении местных властей, которые идут в разрез с предписаниями Минздрава. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировала пресс-служба Минздрава.

По его словам, местные власти могут лишь усиливать карантин, если это необходимо.

"Условия карантина согласно нашему законодательству устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они (местная власть, - ред.) могут лишь усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", - отметил Степанов.

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Напомним, Луцк отказался усиливать карантин несмотря на то, что накануне город внесли в "красную зону" карантина.

Со временем про отказ усиливать карантинные ограничение заявили в Тернопольском городском совете.