В Минздраве рассказали, когда в украинских аптеках может появиться вакцина от COVID-19

Игорь Кузин Фото из открытых источников

В широком доступе препарат появится в стране примерно через год

Вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться в украинских аптеках не раньше осени 2021 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По предварительной информации, в широком доступе препарат может появиться в стране ориентировочно через год.

"Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - подчеркнул Игорь Кузин.

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Напомним, на прошлой неделе Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцины от коронавируса COVID-19. Сейчас Минздрав находится на финальной стадии подписания соглашений с производителями препаратов.

Однако, в Центре общественного здоровья предупредили, что в регионах могут возникнуть проблемы с хранением новой вакцины.