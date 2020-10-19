В Минздраве рассказали, когда в Украине ожидается пик заболеваний коронавирусом

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин РБК-Украина

По словам директора, речь идет не только о коронавирусе, но и о других вирусных заболеваниях

Пик пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине ожидается в конце ноября. Об этом заявил и. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

По словам директора, речь идет не только о коронавирусе, но и о других вирусных заболеваниях.

"Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября потому, что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад в течение декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября", - сказал Кузин.

К слову, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае вымогательства средств от гражданина за лечение COVID-19 в государственной больнице следует немедленно обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины. По словам санврача, государство полностью покрывает лечение больного.

Напомним, по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 4 766 новых случаев, 66 человек умерли, 1 112 человек преодолели болезнь.