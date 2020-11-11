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В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Фото из открытых источников

Министр напомнил, что еще ни одна вакцина в мире не прошла третьего этапа клинических испытаний

Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого квартала 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Украина 24".

Министр напомнил, что еще ни одна вакцина в мире не прошла третьего этапа клинических испытаний.

"У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину", - сказал Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что поскольку Украина является участником глобальной инициативы COVAX, то вакцину она получит "равными траншами сразу, как она будет зарегистрирована".

"Регистрация, по моему ощущению, должна состояться до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.

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