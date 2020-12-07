В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до середины февраля

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Кузин отметил, что избежать локдауна Украине никак не удастся

Министерство здравоохранения Украині ожидает пик заболеваемости COVID-19 с середины января до середины февраля. Об этом заявил и. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью "Лига".

По словам специалиста, согласно международным математическим моделям, естественный спад заболеваемости коронавирусом ожидается не ранее февраля 2021 года.

Кузин отметил, что избежать локдауна Украине никак не удастся. Однако, при этом нужно учитывать два фактора: способность системы здравоохранения и своевременность введения, до того как произойдет коллапс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительству необходимо готовиться к проведению вакцинации граждан от коронавируса - нужно разработать алгоритм действий, поскольку она впервые будет такой массовой.