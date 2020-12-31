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В Минздраве рассказали, как укрепить здоровье с первых дней нового года

Фото из открытых источников

Украинцам дали несколько советов для поддержания иммунитета и здорового образа жизни

Новый год – идеальный момент уделить время себе и здоровью, а также отказаться от вредных привычек для поддержания здорового иммунитета и образа жизни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбук.

Медики отметили, что миллионы людей болеют, получают инвалидности и даже умирают вследствие нездорового образа жизни. "Это может стать причиной проблем со здоровьем, например нарушение обмена веществ, болезней суставов и скелета, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, избыточного веса и тому подобного", – говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве добавили, что свое здоровье можно и нужно поддерживать в хорошей форме. Для этого медики советуют предпринимать следующие действия:

  • отказаться от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем;
  • пить больше воды;
  • есть меньше соли и сахара, регулярно употреблять фрукты и овощи, включать в рацион полезные жиры;
  • больше двигаться и делать упражнения дома;
  • чаще гулять на свежем воздухе;
  • укреплять сон и следить за его качеством;
  • избегать стрессов;
  • следить за личной гигиеной;
  • практиковать безопасный секс и регулярно тестироваться на инфекционные заболевания;
  • вакцинироваться и следить за самочувствием, а также обращаться к своему семейному врачу.

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Напомним, недавно в Минздраве заявили, что "свободный" сахар несет угрозу болезням, а также приводит к увеличению веса, поэтому обычные сладости стоит заменять. О том, что дарить на новогодние праздники вместо сладостей, читайте здесь.

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