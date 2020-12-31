В Минздраве рассказали, как укрепить здоровье с первых дней нового года
Украинцам дали несколько советов для поддержания иммунитета и здорового образа жизни
Новый год – идеальный момент уделить время себе и здоровью, а также отказаться от вредных привычек для поддержания здорового иммунитета и образа жизни. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбук.
Медики отметили, что миллионы людей болеют, получают инвалидности и даже умирают вследствие нездорового образа жизни. "Это может стать причиной проблем со здоровьем, например нарушение обмена веществ, болезней суставов и скелета, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, избыточного веса и тому подобного", – говорится в сообщении.
В то же время в Минздраве добавили, что свое здоровье можно и нужно поддерживать в хорошей форме. Для этого медики советуют предпринимать следующие действия:
- отказаться от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем;
- пить больше воды;
- есть меньше соли и сахара, регулярно употреблять фрукты и овощи, включать в рацион полезные жиры;
- больше двигаться и делать упражнения дома;
- чаще гулять на свежем воздухе;
- укреплять сон и следить за его качеством;
- избегать стрессов;
- следить за личной гигиеной;
- практиковать безопасный секс и регулярно тестироваться на инфекционные заболевания;
- вакцинироваться и следить за самочувствием, а также обращаться к своему семейному врачу.
Напомним, недавно в Минздраве заявили, что "свободный" сахар несет угрозу болезням, а также приводит к увеличению веса, поэтому обычные сладости стоит заменять. О том, что дарить на новогодние праздники вместо сладостей, читайте здесь.