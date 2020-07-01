В Минздраве рассказали, как можно контролировать скопление людей в транспорте

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Местные власти должны увеличить количество подвижного состава на маршруте, чтобы избежать скопления людей

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные власти должны увеличить количество подвижного состава на маршруте, чтобы избежать скопления людей. Об этом он сообщил в эфире "Громадського".

При этом он отметил, что в общественном транспорте должны быть заполнены только посадочные места.

"Как мы можем влиять на скопление людей в общественном транспорте? В первую очередь, увеличением количества транспорта. Во-вторых, разведение во времени начала работы и завершения работы на государственных предприятиях, учреждениях... Это также растягивает "время пик". Интересная была фраза:"никто не решает". Но вопрос к кому? До местного самоуправления", - отметил Ляшко.

По его словам, такой опыт Украина может перенять у других стран: Италии, Франции, Испании, Польши.

"Когда мы говорили, почему у нас закрывается транспорт, а в тех странах нет. Такого скопления в час пик в тех странах не происходит. Здесь ряд факторов. Транспортную инфраструктуру нужно готовить к таким случаям", - добавил Ляшко.

Напомним, сегодня, 1 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть приняла решение о усиление карантинных мероприятий. В частности, ограничили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений до 22:00.