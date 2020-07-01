live
Новости » Общество Читати новину українською

В Минздраве рассказали, как можно контролировать скопление людей в транспорте

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Местные власти должны увеличить количество подвижного состава на маршруте, чтобы избежать скопления людей

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные власти должны увеличить количество подвижного состава на маршруте, чтобы избежать скопления людей. Об этом он сообщил в эфире "Громадського".

При этом он отметил, что в общественном транспорте должны быть заполнены только посадочные места.

"Как мы можем влиять на скопление людей в общественном транспорте? В первую очередь, увеличением количества транспорта. Во-вторых, разведение во времени начала работы и завершения работы на государственных предприятиях, учреждениях... Это также растягивает "время пик". Интересная была фраза:"никто не решает". Но вопрос к кому? До местного самоуправления", - отметил Ляшко.

По его словам, такой опыт Украина может перенять у других стран: Италии, Франции, Испании, Польши.

"Когда мы говорили, почему у нас закрывается транспорт, а в тех странах нет. Такого скопления в час пик в тех странах не происходит. Здесь ряд факторов. Транспортную инфраструктуру нужно готовить к таким случаям", - добавил Ляшко.

Новости по теме: В Киеве подтвердили более 100 случаев COVID-19, - Кличко

Напомним, сегодня, 1 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть приняла решение о усиление карантинных мероприятий. В частности, ограничили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений до 22:00.

 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Минздраве рассказали, как будет проходить ВНО в Украине В трех западных областях могут усилить карантин, - Ляшко Вспышка коронавируса во Львовской области: Ляшко объяснил причину В Украине до сих пор недодиагностирование тестами и очереди на диагностику и результаты, – Мусий о ситуации с COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг