В Минздраве рассказали, как будет проходить ВНО в Украине

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Для детей сформируют графики прибытия и маршруты для передвижения

В Министерстве здравоохранения рассказали, что для основной сессии внешнего независимого оценивания, которое стартует в Украине 25 июня, будут сформированы определенные маршруты и графики для детей. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, для каждого будет определенное время, когда он должен прийти к месту проведения ВНО. Перед входом у детей будут спрашивать о состоянии здоровья, будет проводиться термометрия, показана аудитория, в которой будет проходить ВНО-2020.

"Дети проходят на свое место по стрелкам. В аудитории будет до 15 человек. Там места расставлены так, чтобы дистанциям между учениками была 1,5 метров. По школе расставлены антисептики для рук, в санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца. На входе всем будут предоставлены защитные маски", - рассказал Виктор Ляшко.

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Напомним, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что в 2020 году от сдачи государственной итоговой аттестации будут увольнять тех, кто завершает получение полного общего среднего образования, а в свидетельствах сделают специальную пометку.