В Минздраве рассказали, должны ли учителя сдавать тест на COVID-19 перед учебным годом

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Учителя должны сделать тест, если контактировали с инфицированными или имеют симптомы COVID-19

Перед началом учебного года учителя, у которых отсутствуют симптомы болезни, могут не делать тест на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 8 августа, который транслировал телеканал ZIK.

В частности, министр пояснил, что тестирование учителей на коронавирус не предусмотрено ни законодательством, ни соответствующими приказами Министерства здравоохранения.

"Такая функция не предусмотрена. В этом нет нужды. У нас все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено законодательством, нормативной базой, соответствующими приказами Минздрава: кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирования учителей нет", - заявил министр.

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Однако, Степанов подчеркнул, что, если у учителя есть симптомы коронавируса или, если он контактировал с инфицированными, то тест на COVID-19 нужно сделать обязательно.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения отмечали, что в Украине население стало более уязвимым к коронавирусу COVID-19. В частности, увеличилось количество госпитализаций и смертей, а граждане в целом стали тяжелее переносить течение болезни.