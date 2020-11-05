В Минздраве рассказали детали о карантине выходного дня

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

На выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что во время карантина выходного дня ограничения будут более жесткими. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. В совокупности с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать", - сказал Степанов.

По словам министра, на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.

В то же время он отметил, что решения по этому поводу не стоит ожидать в ближайшие выходные.

Напомним, недавно Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. В частности, он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.