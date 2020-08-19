В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые не верят в существование коронавируса

По мнению главного санврача, таким людям надо пообщаться с врачами

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Укринформ

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы, которые не верят в коронавирус, должны пообщаться с врачами инфекционных больниц. Такое мнение чиновник высказал в эфире одного из телеканалов.

По словам Ляшко, необходимо поговорить с людьми, которые каждый день работают с больными коронавирусом, ведь человек не верит в заболеваниея до того, пока сам лично или кто-то из его родственников не попадает в больницу. "Я всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой области, Львовской начали работать с больными коронавирусной болезнью", – заявил главный санитарный врач.

Кроме того, Ляшко отметил, что количество летальных исходов возрастет, если отменить карантин. "В мире при беспрецедентных карантинных ограничениях около 25 млн больных, 1 млн летальных случаев. И это при том, что есть карантинные ограничения. Если мы все это уберем, динамика роста и количество летальных исходов будет в разы больше", – рассказал чиновник.

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Напомним, недавно Виктор Ляшко заявил, что из-за очень высокого уровня загруженности больничных коек больными коронавирусом, в столице и шести областях решили развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19.