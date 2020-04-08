В Минздраве проведут совещание с вирусологами относительно проблем с тестированием на COVID-19 в регионах

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Ляшко подчеркнул, что за минувшие сутки количество исследований в Украине выросло

Заместитель министра здравоохранения Украины и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве проведут совещание с вирусологами для обсуждения проблем с тестированием на COVID-19 в регионах. Об этом он сообщил на онлайн-брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

Как стало известно, более недели назад в Харьковской области были направлены 30 подозрений на коронавирус, которые не были рассмотрены. В частности, на местном уровне это объяснили загруженностью центральной лаборатории.



На что Виктор Ляшко ответил, что 7 апреля в Украине заработала горячая линия МЗ 0 800 505 201, куда также сообщается о проблемах с тестированием.

"В областях работала наша бригада, которая помогала настраивать в лабораториях, увеличивать мощность тестирований. Сегодня в 6 часов мы уже имеем первые анализы телефонных звонков на горячую линию, мы имеем определенные сообщения, которые приходят ко мне лично, в личные сообщения, а также мы имеем анализ обращений всех горячих линий", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, 8 апреля в 18:00 будет проведено совещание с вирусологами и руководителями лабораторий, где будет рассмотрен каждый такой случай, в том числе и в Харькове, Николаеве и других областях.

Кроме этого, главный санитарный врач отметил, что за минувшие сутки количество исследований в Украине выросло.

"Мы провели только за минувшие сутки 2 тысячи исследований ПЦР-методом. Наши лаборатории на сегодня готовы выдавать 30 тысяч исследований в неделю. Нам нужно увеличивать нагрузку на лаборатории", - добавил Виктор Ляшко.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на утро 8 апреля прирост заболеваемости COVID-19 в Украине за сутки составил 14 процентов.