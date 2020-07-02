В Минздраве призвали украинцев массово вакцинироваться

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Ляшко отметил, что взрослым каждые 10 лет нужна прививка от дифтерии и столбняка

Главный государственный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев массово вакцинироваться против опасных болезней. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Хочу всех призвать: вакцинируйтесь! Сейчас идут активные разработки вакцины против коронавирусной болезни. Пока что разные разработчики подходят к третьей фазе клинических исследований", - сказал Ляшко

По его словам, нельзя забывать о тех опасных заболеваниях, которые во многом победили (некоторые полностью, другие частично) путем вакцинации.

Ляшко отметил, что взрослым каждые 10 лет нужна прививка от дифтерии и столбняка. Кроме того есть вакцинная защита против 10 инфекционных болезней: гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция.

Напомним, по состоянию на утро 2 июля, в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 889 новых случаев.