В Минздраве придумали кроссворд, который поможет разнообразить рацион овощей

Овощи Pixabay

По данным ЦОЗ, ежедневно человек должен съедать больше 300 грамм овощей

Каждый день человек должен съедать больше 300 грамм овощей. Свежие и натуральные продукты улучшают качество и продолжительность жизни, а также делают организм более устойчивым к болезням. Об этом заявили в Центре общественного здоровья Украины.

Согласно сообщению, ежедневно человек должен употреблять в пищу 4-5 порций овощей. Для женщин примерный размер порции - объем одного кулака, а для мужчины - двух. Картофель не считается основным овощем. А кроме овощей желательно употреблять одну порцию бобовых в день, таких как фасоль, горох или чечевица.

"Что нам дает потребление овощей? Большинство овощей содержат огромное количество витаминов, минералов, пищевых волокон и в то же время полезные калории", - объяснили в ЦОЗ.

Кроме того отмечают, что мужчины обычно едят меньше овощей, чем женщины. Поэтому нужно увеличить количество овощей в рационе у мужской части населения.

По такому случаю, Центр общественного здоровья придумал специальный кроссворд, с помощью которого можно увидеть название овоща, чтобы включить его в свой рацион.

Facebook/Центр общественного здоровья

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Напомним, по со состоянию на 13 ноября по сравнению с 30 октября, оптовые цены на хурму снизились на 10-15% до 43,5 грн/кг, а на картофель увеличились на 27% до 7 грн/кг. Закупочные цены борщового набора в середине ноября остаются в основном на уровне конца октября: капуста - 3 грн/кг, свекла - 4 грн/кг, морковь - 4,5 грн/кг, лук - 3,5 грн/кг, однако картофель подорожал на 27% до 7 грн/кг. Детальнее "Что происходит на украинском рынке с ценами на фрукты и овощи" читайте тут.