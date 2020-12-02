В Минздраве придумали кроссворд, который поможет разнообразить рацион овощей
По данным ЦОЗ, ежедневно человек должен съедать больше 300 грамм овощей
Каждый день человек должен съедать больше 300 грамм овощей. Свежие и натуральные продукты улучшают качество и продолжительность жизни, а также делают организм более устойчивым к болезням. Об этом заявили в Центре общественного здоровья Украины.
Согласно сообщению, ежедневно человек должен употреблять в пищу 4-5 порций овощей. Для женщин примерный размер порции - объем одного кулака, а для мужчины - двух. Картофель не считается основным овощем. А кроме овощей желательно употреблять одну порцию бобовых в день, таких как фасоль, горох или чечевица.
"Что нам дает потребление овощей? Большинство овощей содержат огромное количество витаминов, минералов, пищевых волокон и в то же время полезные калории", - объяснили в ЦОЗ.
Кроме того отмечают, что мужчины обычно едят меньше овощей, чем женщины. Поэтому нужно увеличить количество овощей в рационе у мужской части населения.
По такому случаю, Центр общественного здоровья придумал специальный кроссворд, с помощью которого можно увидеть название овоща, чтобы включить его в свой рацион.
Напомним, по со состоянию на 13 ноября по сравнению с 30 октября, оптовые цены на хурму снизились на 10-15% до 43,5 грн/кг, а на картофель увеличились на 27% до 7 грн/кг. Закупочные цены борщового набора в середине ноября остаются в основном на уровне конца октября: капуста - 3 грн/кг, свекла - 4 грн/кг, морковь - 4,5 грн/кг, лук - 3,5 грн/кг, однако картофель подорожал на 27% до 7 грн/кг. Детальнее "Что происходит на украинском рынке с ценами на фрукты и овощи" читайте тут.