В Минздраве предупредили об угрозе эпидемии дифтерии

Фото из открытых источников

Взрослым необходима ревакцинация от дифтерии каждые 10 лет

В Украине существует угроза распространения дифтерии из-за большого количества невакцинированных людей. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Фейсбук.

Отмечается, что в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%. В частности, в первой половине прошлого года показатели иммунизации значительно ухудшились, но к концу 2020 года удалось достичь уровня прививок 2019 года.

При этом наблюдается значительный спад в вакцинации против дифтерии и столбняка среди детей в возрасте 6 и 16 лет, а также взрослых. В Минздраве отмечают, что взрослым необходима ревакцинация от дифтерии и столбняка каждые десять лет. В то же время для формирования коллективного иммунитета необходимо достичь 95% охвата прививками.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинацию против коронавируса на первом этапе получит 367 491 человек. По его словам, вакцинироваться в Украине будут только безопасными препаратами, которые прошли все стадии клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запуск в Украине процесса вакцинации от коронавирус COVID-19. Документ вводит требования регистрации препаратов для экстренного применения.