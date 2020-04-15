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В Минздраве предостерегли от посещения стоматологов во время карантина

Фото из открытых источников

Единственным исключением для посещения стоматологов является неотложный случай

Оказание плановой стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

"Стоматологические услуги предполагают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом. На период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что единственным исключением для посещения стоматологов является неотложный случай.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 392 новых случая коронавируса.

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