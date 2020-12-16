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Минздрав хочет привязать зарплату медиков к прожиточному минимуму

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

В ведомстве считают, что зарплаты медикам должны привязываться к прожиточному минимуму, как у прокуроров

Верховная Рада не согласилась удвоить расходы на медицину в 2021 году. Министерство здравоохранения предложило начислять медработникам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, парламент не учел предложения его ведомства по финансированию здравоохранения, поэтому сфера остается без минимально необходимого обеспечения.

"В сложившейся ситуации необходимо как минимум обеспечить докторов повышенными зарплатами, иначе все разъедутся", - отметил он.

Степанов сообщил, что Минздрав подготовил законопроект, где зарплата медиков привязывается к прожиточному минимуму. Именно так начисляют выплаты прокурорам в Украине. Кроме того, министр пообещал в ближайшее время отчитаться о том, что будет входить в тариф медицинских услуг, который профинансирует государство.

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Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявлял, что нехватку финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда.

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