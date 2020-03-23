В Минздраве предлагают ввести почасовую оплату труда медикам, которые борются с коронавирусом

В ведомстве утверждают, что защита медработников позволит защитить украинцев

Илья Емец Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает ввести почасовую оплату для медиков, которые работают в условиях распространения в Украине вируса COVID-19. Об этом он заявил в интервью’ю 112 Канала, сообщает прессслужба Минздрава в Facebook.

"На следующее заседание Правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. И человек, который, словно на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат", - заявил министр.

Кроме этого он подчеркнул, что в условиях распространения COVID-19 врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

"Защитим врача – спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в частности и о обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами", - отметил Емец.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.