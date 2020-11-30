В Минздраве посоветовали украинцам на карантине отложить телефоны и раньше засыпать

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В министерстве отметили, что использование телефона перед сном ухудшает его качество, заставляет просыпаться чаще и делает сон поверхностным

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как сделать свой сон более качественным и ложиться раньше вопреки желанию "посидеть еще в телефоне". Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Сидим в телефоне перед сном? Стандартная ситуация: листаешь ленту новостей или переписываешься с кем-то уже в темной комнате, лежа под одеялом. А потом думаешь: хотелось же лечь пораньше, а уснул как обычно. И утром просыпаешься так, будто и не спалось совсем. Попробуй отказаться от телефона или любых экранных устройств по крайней мере за час до сна.

Использование телефона перед сном ухудшает его качество, заставляет просыпаться чаще и делает сон поверхностным. Так происходит из-за гормона мелатонина. Он отвечает за контроль цикла сна и бодрствования. Синий свет от экранов увеличивает выброс в мозг гормона стресса - кортизола. Это тормозит выработку мелатонина. Если организму не хватает мелатонина, у него начинаются проблемы с тем, чтобы быстро засыпать, а днем ​​люди чувствуют себя уставшими и раздраженными", - говорится в сообщении.

В Минздраве рекомендуют, если трудно отказаться от телефона перед сном, оставить его в другой комнате и купить обычный будильник. Или же поставит будильник на телефоне, но оставить смартфон в недоступном месте. Наиболее простой способ - перевести телефон в ночной режим, что сделает экран бесцветным и выключит звуки.

Раннее сообщалось, что ученые из Америки разработали специальное устройство, которое помогает контролировать сновидения и задавать их тематику. Применение такого устройства поможет снизить вероятность разбудить человека.