В Минздраве порекомендовали не выходить из дома утром из-за пожара в Чернобыльской зоне
В основном это касается людей, которые имеют хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания
Министерство здравоохранения рекомендует оставаться дома утром, когда наблюдается самая высокая концентрация частиц горения в воздухе после пожаров в Чернобыле.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, стоит пить больше воды и делать влажную уборку помещения.
"В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, которые имеют хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания не выходить на улицу в утреннее время, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья", - отметил он.
Степанов добавил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киеве в рамках нормы, составляет 0,11 микроренген в час.
Напомним, ранее стало известно, что пожары в Чернобыле охватили десятую часть Зоны отчуждения.
Также сообщалось, что пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 30% туристических объектов.