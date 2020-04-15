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В Минздраве порекомендовали не выходить из дома утром из-за пожара в Чернобыльской зоне

Максим Степанов

 Фото из открытых источников

В основном это касается людей, которые имеют хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания

Министерство здравоохранения рекомендует оставаться дома утром, когда наблюдается самая высокая концентрация частиц горения в воздухе после пожаров в Чернобыле.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, стоит пить больше воды и делать влажную уборку помещения.

"В то же время мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, которые имеют хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания не выходить на улицу в утреннее время, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья", - отметил он.

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Степанов добавил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киеве в рамках нормы, составляет 0,11 микроренген в час.

Напомним, ранее стало известно, что пожары в Чернобыле охватили десятую часть Зоны отчуждения.

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Также сообщалось, что пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 30% туристических объектов.

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