В Минздраве пообещали вскоре выплатить медикам трехкратную зарплату

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Минздрав

Деньги уже перечислены в регионы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос повышенных выплат медикам за март почти урегулирован. Об этом сообщает Pavlovsky News.

По словам министра, осталась формальность - внести изменение в постановление Кабмина, что будет сделано на ближайшем его заседании. Источник выплат - субвенция госбюджета на медицину.

Степанов сообщил, чтобы деньги (300% зарплаты) быстрее дошли до получателей, их уже перечислили в регионы.

В феврале медики в среднем получали по 7471 грн, то есть в полтора раза меньше средней зарплаты по стране. Например, в США подобные специалисты получают более 16,7 тыс долларов в месяц (после вычета налогов).

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области уже 51 медработник заболел коронавирусом, у большинства из них симптомов заболевания нет.