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В Минздраве подвели первые итоги "карантина выходного дня"

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

По словам министра, от "карантина выходного дня" правительство ожидало уменьшения больных на 20%

Окончательные результаты "карантина выходного дня" будут обнародованы до конца недели, однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что он позволил снизить количество больных COVID-19. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, от "карантина выходного дня" правительство ожидало уменьшения больных на 20%.

"Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Тогда мы сможем сравнить статистику. Но сейчас, заранее, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню мы уже видим снижение не только темпов, но и количества больных", - сказал Степанов.

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Напомним, по состоянию на утро 3 декабря в Украине зарегистрировано 772 760 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 14 496 новых больных. Согласно сообщению, накануне заболели 745 детей и 614 медработников. Также зарегистрировано 243 летальных случая, госпитализированы 1 739 человек.

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