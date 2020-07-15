В Минздраве озвучили, при каких условиях не допустят школьников и учителей в учреждение

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Родители обязаны приходить за детьми в масках, а в классах должны быть антисептики

При наличии температуры у школьников и учителей выше 37,2, их не будут пускать в учебные заведения. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, если у учителей и школьников температура будет выше 37,2, то в учебные заведения их не пустят. На входе будут стоять сотрудники с измерительными приборами. Это обязательное условие для возобновления занятий.

Отмечается, что родители обязаны приходить за детьми в масках, а в классах должны быть антисептики. Остальные требования еще разрабатываются и позже будут утверждены Минздравом.

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Напомним, по состоянию на утро 15 июля в Украине зафиксировано 55 607 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 836 новых случаев, 15 человек умерли, 977 человек преодолели болезнь.